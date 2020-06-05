В Крыму 8 новых случаев коронавируса
В Крыму за сутки зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса. Все заболевшие находились под медицинским наблюдением как контактные с ранее выявленными больными.
- Проведено 2070 исследований, из них 8 дали положительный результат, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - В 4 из 8 случаев заболевание протекает бессимптомно.
Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 413 случаев коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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