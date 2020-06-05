В Крыму 8 новых случаев коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:23:48+03:00

8 новых случаев коронавируса выявлены в Крыму за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все заболевшие из Симферополя

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В Крыму за сутки зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса. Все заболевшие находились под медицинским наблюдением как контактные с ранее выявленными больными.

- Проведено 2070 исследований, из них 8 дали положительный результат, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - В 4 из 8 случаев заболевание протекает бессимптомно.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 413 случаев коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU