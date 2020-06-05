Стало известно, когда на трассе «Таврида» появятся нормальные заправки

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:19:28+03:00

В Крыму к 2021 запустят автозаправочные станции и многофункциональные зоны. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Также построят парковки для автобусов, станции техобслуживания и даже ресторан

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В начале 2021 года вдоль трассы «Таврида» заработают автозаправочные станции и многофункциональные зоны, сообщили в пресс-службе премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка.

Шесть АЗС и пять многофункциональных зон разместят между Симферополем и Керчью. В Ленинском районе построят четыре объекта, три возведут в Кировском и два – в Белогорском и Симферопольском районах.

Крымская зона комплексного обслуживания будет включать парковки для легковушек, автобусов и грузовиков. Помимо этого, построят станцию техобслуживания, торговый центр, ресторан, гостиницу, информационный центр и рынок.

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ИСТОЧНИК KP.RU