2020-06-07T09:50:00+03:00
Политика

Власти Крыма закупят более миллиона масок и столько же перчаток для голосования по поправкам в Конституцию

Также на участках положат антибактериальные коврики и установят санитайзеры
Анастасия ЖУКОВА
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Голосование пройдет этим летомГолосование пройдет этим летомФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму начинают готовиться к голосованию по поводу внесения поправок в Конституцию. Из-за угрозы коронавируса введены новые требования к сенитарно-эпидемиологической безопасности: голосующим будут выдавать маски, перчатки и отдельные ручки, а на входе установят санитайзер для обработки рук и антибактериальный коврик.

Согласно распоряжению главы РК, опубликованном на сайте Совмина, планируется закупить 1128 бесконтактных термометров, 2256 антибактериальных ковриков и более 700 тысяч шариковых ручек.

Кроме того, в списке покупок - 1,2 миллиона масок и 1,15 миллиона одноразовых перчаток. Для членов избирательных комиссий планируется приобрести 43 тысячи одноразовых халатов и 11 тысяч защитных экранов для лица

Также в списке покупок - одноразовые пакеты, стаканы, сигнальные ленты, мешки для сбора отходов и пульверизаторы для разливных антисептиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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