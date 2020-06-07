2020-06-07T10:48:07+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирус нашли еще у 14 крымчан, большинство болеют без симптомов

Трое зараженных прибыли из Украины
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму подтвердили еще 14 случаев заражения коронавирусомВ Крыму подтвердили еще 14 случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Крыму за минувшие сутки подтвердили коронавирус еще у 14 человек.

Три положительных результата получили специалисты во время скрининга здоровых людей, еще два – у прибывших с территории Украины. Остальные 9 зараженных – контактные лица из ранее выявленных очагов заболевания.

- Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, - сообщил глава РК Сергей Аксенов. - 11 из 14 выявленных за прошедшие сутки случаев – бессимптомные.

Всего по состоянию на 7 июня зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом в Крыму, из них 313 граждан уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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