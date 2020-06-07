Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 7 июня 2020 года составило 313 человек

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:48:39+03:00

В Крыму 313 человек выздоровели от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Крыму на 7 июня 2020 года

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В Крыму число выздоровевших от коронавируса на 7 июня 2020 года составило 313 человек - за весь период пандемии. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Всего в республике 438 подтвержденных случаев заражения новой инфекцией. За последние сутки специалисты выявили еще 14 человек с коронавирусом, у 11 из них заболевание протекает бессимптомно.

Все заболевшие находятся в инфекционных стационарах.

Всего под медицинским наблюдением - около трех тысяч человек. Большинство из них - на дому, порядка тысячи - в обсерваторах.

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ИСТОЧНИК KP.RU