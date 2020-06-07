Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 7 июня 2020 года составило 313 человек
В Крыму число выздоровевших от коронавируса на 7 июня 2020 года составило 313 человек - за весь период пандемии. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Всего в республике 438 подтвержденных случаев заражения новой инфекцией. За последние сутки специалисты выявили еще 14 человек с коронавирусом, у 11 из них заболевание протекает бессимптомно.
Все заболевшие находятся в инфекционных стационарах.
Всего под медицинским наблюдением - около трех тысяч человек. Большинство из них - на дому, порядка тысячи - в обсерваторах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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