50% розничного товарооборота Крыма приходится на Симферополь

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:15:15+03:00

Именно в Симферополе работают крупнейшие торговые центры республики Фото: Михаил ПАТЛИС

В крымской столице работают более 3 тысяч объектов торговли в розницу

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Половина розничного товарооборота Республики Крым приходится на Симферополь. Такие данные обнародовал Крымстат.

- Оборот розничной торговли организаций городского округа Симферополь (без субъектов малого предпринимательства) в 2019 году составил 45.9 миллиарда рублей, - уточнили в ведомстве.

По данным Крымстата, в городе на сегодняшний день действует 3200 объектов розничной торговли.

Многие из них с начала апреля вынуждены были приостановить свою деятельность из-за угрозы коронавируса. Сейчас большинство торговых точек могут работать - при условии соблюдения правил, введенных Роспотребнадзором: масочный режим, регулярная обработка поверхностей, социальная дистанция.

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ИСТОЧНИК KP.RU