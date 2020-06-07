50% розничного товарооборота Крыма приходится на Симферополь
Половина розничного товарооборота Республики Крым приходится на Симферополь. Такие данные обнародовал Крымстат.
- Оборот розничной торговли организаций городского округа Симферополь (без субъектов малого предпринимательства) в 2019 году составил 45.9 миллиарда рублей, - уточнили в ведомстве.
По данным Крымстата, в городе на сегодняшний день действует 3200 объектов розничной торговли.
Многие из них с начала апреля вынуждены были приостановить свою деятельность из-за угрозы коронавируса. Сейчас большинство торговых точек могут работать - при условии соблюдения правил, введенных Роспотребнадзором: масочный режим, регулярная обработка поверхностей, социальная дистанция.
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ИСТОЧНИК KP.RU