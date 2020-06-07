2020-06-07T12:15:15+03:00
Экономика

50% розничного товарооборота Крыма приходится на Симферополь

В крымской столице работают более 3 тысяч объектов торговли в розницу
Анастасия ЖУКОВА
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Именно в Симферополе работают крупнейшие торговые центры республикиИменно в Симферополе работают крупнейшие торговые центры республикиФото: Михаил ПАТЛИС
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Половина розничного товарооборота Республики Крым приходится на Симферополь. Такие данные обнародовал Крымстат.

- Оборот розничной торговли организаций городского округа Симферополь (без субъектов малого предпринимательства) в 2019 году составил 45.9 миллиарда рублей, - уточнили в ведомстве.

По данным Крымстата, в городе на сегодняшний день действует 3200 объектов розничной торговли.

Многие из них с начала апреля вынуждены были приостановить свою деятельность из-за угрозы коронавируса. Сейчас большинство торговых точек могут работать - при условии соблюдения правил, введенных Роспотребнадзором: масочный режим, регулярная обработка поверхностей, социальная дистанция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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