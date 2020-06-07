2020-06-07T14:14:37+03:00
Экономика

От 308 домов до самого большого города Крыма: Как вырос Симферополь

К 236-летию крымской столицы опубликована занимательная статистика
Анастасия ЖУКОВА
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Симферополь - самый густонаселенный город КрымаСимферополь - самый густонаселенный город КрымаФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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Крымстат выпустил подборку статистических данных о Симферополе в честь 236-летия города. Цифры наглядно показывают, насколько выросла крымская столица за два с лишним века.

Так, в год основания города (1783) в Симферополе насчитывалось всего 308 домов. Современному человеку трудно такое вообразить! В среднем в то время строилось полтора дома в год.

А к концу 2019 года общая площадь жилых помещений в городе составила... аж 5,3 миллиона квадратных метров.

- В 2019 году введено в эксплуатацию 246.4 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов. Объем принятого в эксплуатацию жилья составил 81.1% от показателя 2018 года, - рапортует Крымстат.

По данным ведомства, сейчас на крымскую столицу приходится более 30% площади жилых домов, построенных вообще в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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