От 308 домов до самого большого города Крыма: Как вырос Симферополь
Крымстат выпустил подборку статистических данных о Симферополе в честь 236-летия города. Цифры наглядно показывают, насколько выросла крымская столица за два с лишним века.
Так, в год основания города (1783) в Симферополе насчитывалось всего 308 домов. Современному человеку трудно такое вообразить! В среднем в то время строилось полтора дома в год.
А к концу 2019 года общая площадь жилых помещений в городе составила... аж 5,3 миллиона квадратных метров.
- В 2019 году введено в эксплуатацию 246.4 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов. Объем принятого в эксплуатацию жилья составил 81.1% от показателя 2018 года, - рапортует Крымстат.
По данным ведомства, сейчас на крымскую столицу приходится более 30% площади жилых домов, построенных вообще в республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU