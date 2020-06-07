Вице-премьер Крыма прогулялся по Солнечной тропе и пообещал привести ее в порядок
Власти Крыма наконец обратили внимание на состояние пешеходного маршрута "Солнечная тропа". Он начинается от Ливадийского дворца и проходит через несколько южнобережных поселков. Тропу еще называют Царской, ведь по этому маршруту любила прогуливаться императорская семья.
Много лет журналисты, туристы, краеведы и простые местные жители бьют тревогу: тропу безбожно застраивают и замусоривают. И много лет власти ничего совершенно с этим не делали.
Наконец, по маршруту в воскресенье прогулялся вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.
- Очень круто и точно живописно... жаль что благоустройство и ухоженность оставляют желать лучшего, со следующей недели прям займемся этим проектом, - написал он на своей странице в Facebook.
Что конкретно подразумевается под проектом, вице-премьер не уточнил.
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ИСТОЧНИК KP.RU