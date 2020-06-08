Погода в Крыму на 8 июня: сухо и тепло до +33

8 Июнь 2020 2020-06-08T05:24:44+03:00

В Крым пришло настоящее лето. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове переменная облачность

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8 июня на Крымском полуострове, как говорят синоптики, не будет никаких природных катаклизмов.

Температура морской воды в Феодосии 18°, Алуште 17°, Ялте 18°, Севастополе 17°…18° и Евпатории 19°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31-33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 23-25°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

Температура морской воды в Феодосии 18°, Алуште 17°, Ялте 18°, Севастополе 17°…18° и Евпатории 19°.

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ИСТОЧНИК KP.RU