Погода в Крыму на 8 июня: сухо и тепло до +33
8 июня на Крымском полуострове, как говорят синоптики, не будет никаких природных катаклизмов.
Температура морской воды в Феодосии 18°, Алуште 17°, Ялте 18°, Севастополе 17°…18° и Евпатории 19°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31-33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 23-25°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
Температура морской воды в Феодосии 18°, Алуште 17°, Ялте 18°, Севастополе 17°…18° и Евпатории 19°.
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ИСТОЧНИК KP.RU