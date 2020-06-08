В Крыму 8 новых случаев коронавирусной инфекции

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:09:10+03:00

В Крыму за сутки 8 случаев коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, количество выявленных инфицированных с начала эпидемического периода составило 446 человек.

- 2 из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 6 – при обращении за медицинской помощью, - сообщил на своих страницах в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов. - Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Лечение в медицинских учреждениях проходят 117 человек, выписано с выздоровлением — 317.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU