Под Евпаторией двух серфингистов едва не унесло в море

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:02:01+03:00

Двух серфингистов едва не унесло в открытое море

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В поселке Заозерное под Евпаторией двух серфингистов едва не унесло ветром в море. На помощь спортсменам пришли спасатели.

Сообщение о терпящих бедствие поступило от дежурного погрануправления ФСБ России. На место выехала водолазно–спасательная группа спецотряда республиканского главка МЧС.

- По прибытию на место вызова установлено, что на расстоянии 400 метров от берега на водной поверхности находятся два серфингиста, которых отжимным ветром уносит в море, - уточнили в пресс-службе главка.

Спасательная операция заняла 10 минут. На гидроцикле «Yamaha» сотрудники МЧС догнали спортсменов, подняли на борт и доставили на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались. С ними провели разъяснительную беседу о правилах поведения на воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU