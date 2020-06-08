Под Евпаторией двух серфингистов едва не унесло в море
В поселке Заозерное под Евпаторией двух серфингистов едва не унесло ветром в море. На помощь спортсменам пришли спасатели.
Сообщение о терпящих бедствие поступило от дежурного погрануправления ФСБ России. На место выехала водолазно–спасательная группа спецотряда республиканского главка МЧС.
- По прибытию на место вызова установлено, что на расстоянии 400 метров от берега на водной поверхности находятся два серфингиста, которых отжимным ветром уносит в море, - уточнили в пресс-службе главка.
Спасательная операция заняла 10 минут. На гидроцикле «Yamaha» сотрудники МЧС догнали спортсменов, подняли на борт и доставили на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались. С ними провели разъяснительную беседу о правилах поведения на воде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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