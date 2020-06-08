В Крыму 2,8 тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу
На 8 июня под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2 872 человека. Из них под динамическим наблюдением на дому - 1696 человек, сообщили в пресс-службе Министерства образования Крыма.
- В стационарах находятся 238 человек, изолировано в обсерваторы 938 человек, - уточнили в Минздраве.
Всего в Крыму зафиксировали 446 больных коронавирусной инфекцией с начала развития эпидемиологической ситуации. Выздоровели 317 человек, продолжают лечение – 117.
Напомним, на 8 июня в Крыму зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU