В Крыму за неделю в ДТП погибло пять человек

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:19:19+03:00

За неделю в Крыму двадцать шесть человек попало в ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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За неделю в Крыму спасатели одиннадцать раз привлекались к ликвидации автокатастроф. Двадцать одного человека спасли, пятеро погибло.

Помимо этого, сотрудники крымского управления МЧС потушили 61 пожар. Двадцать девять из них произошло из-за возгорания сухой растительности и мусора.

Также за минувшую неделю одно ЧП произошло на воде, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU