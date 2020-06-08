2020-06-08T11:19:19+03:00
Общество

В Крыму за неделю в ДТП погибло пять человек

Сотрудникам МЧС удалось спасти 21 человека
Анастасия ГОНЧАРОВА
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За неделю в Крыму двадцать шесть человек попало в ДТП.За неделю в Крыму двадцать шесть человек попало в ДТП.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За неделю в Крыму спасатели одиннадцать раз привлекались к ликвидации автокатастроф. Двадцать одного человека спасли, пятеро погибло.

Помимо этого, сотрудники крымского управления МЧС потушили 61 пожар. Двадцать девять из них произошло из-за возгорания сухой растительности и мусора.

Также за минувшую неделю одно ЧП произошло на воде, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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