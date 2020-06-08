Купальный сезон в Крыму можно считать открытым

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:45:51+03:00

Вода в акваториях Азовского моря и Керчеснкого пролива уже превысила 20 градусов. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Температура воды в Азовском море и Керченском проливе уже 20 градусов

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Судя по прогнозам крымского Гидрометцентра, купальный сезон уже можно открывать. У берегов полуострова море прогрелось, теплее всего в акваториях Азовского моря и Керченского пролива, сообщает ForPost.

Температура воды Азовского моря составила 22 градуса, чуть прохладнее пролив Керчи – 20 градусов.

В Евпатории у берегов вода прогрелась до 19 градусов и лишь до 18 градусов в Ялте, Севастополе и Феодосии.

В Алуште и Черноморском – 17 градусов, а в районе горы Карадаг температура воды поднялась до 14 градусов.

Напомним, настоящее крымское лето начнется с этой недели. Днем температура воздуха поднимется до 35 градусов и даже выше, а ночью – до 20 градусов.

В конце недели на полуострове следует ждать кратковременных дождей с грозами.

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ИСТОЧНИК KP.RU