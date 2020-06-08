Купальный сезон в Крыму можно считать открытым
Судя по прогнозам крымского Гидрометцентра, купальный сезон уже можно открывать. У берегов полуострова море прогрелось, теплее всего в акваториях Азовского моря и Керченского пролива, сообщает ForPost.
Температура воды Азовского моря составила 22 градуса, чуть прохладнее пролив Керчи – 20 градусов.
В Евпатории у берегов вода прогрелась до 19 градусов и лишь до 18 градусов в Ялте, Севастополе и Феодосии.
В Алуште и Черноморском – 17 градусов, а в районе горы Карадаг температура воды поднялась до 14 градусов.
Напомним, настоящее крымское лето начнется с этой недели. Днем температура воздуха поднимется до 35 градусов и даже выше, а ночью – до 20 градусов.
В конце недели на полуострове следует ждать кратковременных дождей с грозами.
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ИСТОЧНИК KP.RU