Телеведущий Дроздов поддержал инициативу создания Ойбурского парка в Крыму
Известный российский телеведущий Николай Дроздов поддержал инициативу жителей сел Штормовое и Поповка Сакского района по созданию регионального Ойбурского природного парка.
В ролике, размещенном на Youtube, ученый-зоолог отмечает, что в Западном Крыму на побережье Черного моря сохранились «последние участки» природных песчаных дюн.
Также телеведущий напомнил, что и крымские экологи поддержали местных жителей. Напомним, что люди ранее обратились к руководству Крыма, чтобы на территории Штормового и Поповки создали природный парк «Ойбурский».
- Экологи сказали, что в этом районе обитают десятки птиц и растений, которые занесены в Красную Книгу России и Красную Книгу Крыма. Поэтому очень важно сохранить этот участок, - отмечает телеведущий в видеообращении.
По его словам, если парк все-таки создадут, то Крым получит «еще одну жемчужину природы, находящуюся под охраной». Также Дроздов выразил надежду, что местные власти поддержат инициативу жителей, и парк будет радовать всех своей нетронутой красотой долгие годы.
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ИСТОЧНИК KP.RU