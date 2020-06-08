2020-06-08T13:13:40+03:00
Общество

В МЧС Крыма напомнили, что масочный режим продлен

Носить средства защиты органов дыхания нужно в общественных местах
Надежда ДАЦЮК
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Торговые центры открыли, но ходить в них нужно в маскахТорговые центры открыли, но ходить в них нужно в маскахФото: Михаил ПАТЛИС
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Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов напомнил, что на территории Крыма до особого распоряжения главы продлен масочный режим.

Глава ведомства напомнил, что средства индивидуальной защиты органов дыхания нужно использовать во всех общественных местах – при нахождении в транспорте, при посещении мест торговли, а также на остановках, открытых площадях аэропортов и вокзалов.

В МЧС напомнили, что маски могут быть одноразовыми и многоразовыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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