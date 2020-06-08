Обмелевшие берега Симферопольского водохранилища очистили от мусора
Дно Симферопольского водохранилища очистили от мусора, сообщили в пресс-службе Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.
- Возможность провести день на свежем воздухе и сделать доброе дело – это очень здорово! Особенно приятно видеть результат своей работы, - отметила специалист штаба КРО РСС Мавиле Османова.
Акция «Молодежь за чистоту и процветание Крыма» на полуострове уже стала традицией, которую собираются продолжать и дальше.
К тому же такие мероприятия – лишняя возможность доказать свою любовь к Крыму, которой не помеха профилактические меры коронавируса. Собирать мусор ведь можно без нарушения социальной дистанции.
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ИСТОЧНИК KP.RU