2020-06-08T13:58:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму уже больше 300 человек излечились от коронавируса

Под наблюдением врачей остаются свыше 2800 человек
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Под меднаблюдением в Крыму 2888 человек, из которых на дому 1693, а в стационаре 219.Под меднаблюдением в Крыму 2888 человек, из которых на дому 1693, а в стационаре 219.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Крыму 313 человек успешно побороли коронавирус, сообщает Крымское информационное агентство.

Сотрудники Минздрава отметили, что под наблюдением врачей находится 2888 человек, из которых на дому 1693 человека, а в стационарах 219. В обсерваторах находится 976 человек.

Всего больных коронавирусом 438. Лечатся в медучреждениях РК 113 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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