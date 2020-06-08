В Крыму уже больше 300 человек излечились от коронавируса

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:58:10+03:00

Под меднаблюдением в Крыму 2888 человек, из которых на дому 1693, а в стационаре 219. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под наблюдением врачей остаются свыше 2800 человек

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В Крыму 313 человек успешно побороли коронавирус, сообщает Крымское информационное агентство.

Сотрудники Минздрава отметили, что под наблюдением врачей находится 2888 человек, из которых на дому 1693 человека, а в стационарах 219. В обсерваторах находится 976 человек.

Всего больных коронавирусом 438. Лечатся в медучреждениях РК 113 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU