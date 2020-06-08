Зеленский сделал новую карту Крыма и включил Севастополь в Бахчисарайский район
На Украине подготовили проект нового административного деления страны с укрупненными районами областного значения.
Министерство развития общин и территорий Украины опубликовало новую карту на правительственном портале «Децентрализация» и направило на согласование в кабмин и администрацию президента.
Авторы проекта, конечно, учли и территорию Крыма и Севастополя, которая давно не является украинской.
Кроме того, Севастополь, судя по карте, ликвидирован как отдельный субъект и вошёл в состав Бахчисарайского района Крыма. Красноперекопск переименован в Яны Капу, а Красногвардейское в Курман.
Обозначенные красным цветом границы Бахчисарайского района включают и Севастополь.
ИСТОЧНИК KP.RU