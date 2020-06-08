2020-06-08T16:21:40+03:00
Общество

В Крыму наступил режим высокой пожароопасности

За нарушение особого режима крымчан ждут крупные штрафы
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Крыму 10 апреля из-за этого установили особый противопожарный режим, который 2 июня продлили еще на три недели.В Крыму 10 апреля из-за этого установили особый противопожарный режим, который 2 июня продлили еще на три недели.Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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Крымчан предупредили о высоком риске возникновения пожаров из-за засушливой и ветреной погоды.

Количество пожаров в 2020 году увеличилось в пять раз, а воспламенения сухой травы и мусора уже на 38% превысили показатели прошлого года.

В Крыму 10 апреля из-за этого установили особый противопожарный режим, который 2 июня продлили еще на три недели.

Крымчан попросили пока воздержаться от походов в лес, разжигания костров и сжигания мусора, сухостоя и других отходов во дворах своих частных домов или на полях.

За нарушение правил безопасности грозит штраф в размере от 2 до 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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