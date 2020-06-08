Опасное и ядовитое растение расцвело по всему Крыму

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:24:09+03:00

Ядовитость растения зависит от солнечной активности. В ясную погоду ожог можно получить, даже не притрагиваясь к бутонам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК.

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На полуострове цветет купина неопалимая – самое коварное и ядовитое растение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

О том, что начался сезон цветения, крымчан предупредили еще 25 мая 2020 года. К красивым бутонам нельзя ни прикасаться, ни вдыхать их аромат. Цветок выделяет ядовитые летучие соединения, которые обжигают дыхательные пути.

Ядовитость растения зависит от солнечной активности. Если погода ясная, ожог можно получить, даже не притрагиваясь к бутонам.

Сопровождаться ожог будет несколькими этапами: раздражением на коже, волдырями и язвами. Шрамы от ожогов могут остаться на всю жизнь.

Жителям и гостям полуострова стоит запомнить, как выглядит купина неопалимая, и постараться избегать его, также необходимо предупредить детей об опасности.

Если же избежать ожогов не получилось, лучше сразу обратиться в медучреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU