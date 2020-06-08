Мужчина несколько дней возил живую змею под капотом автомобиля

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:44:57+03:00

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Житель Крыма несколько дней ездил на машине, под капотом которой жила настоящая змея. Пресмыкающееся мужчина нашел случайно.

Местный житель залез под крышку двигательного отсека, когда у автомобиля сел аккумулятор. По его словам, которые приводит «Крым 24», змея пряталась как раз за ним.

Сколько времени она там обитала - неизвестно. О состоянии змеи также не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU