Мужчина несколько дней возил живую змею под капотом автомобиля
Житель Крыма обнаружил пресмыкающееся абсолютно случайно
Под капотом машины крымчанин нашел змею.Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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Житель Крыма несколько дней ездил на машине, под капотом которой жила настоящая змея. Пресмыкающееся мужчина нашел случайно.
Местный житель залез под крышку двигательного отсека, когда у автомобиля сел аккумулятор. По его словам, которые приводит «Крым 24», змея пряталась как раз за ним.
Сколько времени она там обитала - неизвестно. О состоянии змеи также не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU