2020-06-08T17:26:15+03:00
Общество

На социальную поддержку крымчан выделят больше 21 миллиарда рублей

За 2019 год 160 тысяч жителей республики получили соцпомощь
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Достойный уровень жизни крымчан, преодоление бедности, усиление социальной защищенности наиболее уязвимых групп населения - главные задачи соцполитики в Крыму.Достойный уровень жизни крымчан, преодоление бедности, усиление социальной защищенности наиболее уязвимых групп населения - главные задачи соцполитики в Крыму.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму на социальную поддержку населения выделят 21,7 миллиарда рублей, сообщил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

- Приоритетными задачами социальной политики в Республике Крым являются обеспечение достойного уровня жизни крымчан, преодоление бедности, усиление социальной защищенности наиболее уязвимых групп населения, - отметил Сергей Валерьевич.

Помимо этого он добавил, что на полуострове реализуется ряд важных соцпрограмм и соцпроектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Доступная среда», «Старшее поколение» и многие другие.

А в прошлом году социальную помощь получили около 160 тысяч крымчан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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