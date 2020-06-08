В Крыму и на Кавказе проходят военные учения

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:31:39+03:00

В тренировках задействовали ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»

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На побережьях Крыма и Кавказа военные практикуются в нанесении условных ракетных ударов по морским целям расчет береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

В тренировке задействовали 50 видов спецтехники из состава ракетных соединений ЧФ.

Команды батарей осваивают размещение техники на позициях в различных условиях, развертывание, смену боевого порядка и местоположения после применения оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU