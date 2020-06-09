Погода в Крыму на 9 июня: сухо и тепло до +34
9 июня в Крыму ожидается высокая пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32-34°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер днем восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
Температура воды Черного моря в Феодосии 19°, Алуште 18°, Ялте 19°, в районе горы Карадаг 17°, в Севастополе 17-19° и Евпатории 20°.
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ИСТОЧНИК KP.RU