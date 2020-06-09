2020-06-09T06:18:30+03:00
Общество

Погода в Крыму на 9 июня: сухо и тепло до +34

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Евпатории море прогрелось до +20.В Евпатории море прогрелось до +20.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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9 июня в Крыму ожидается высокая пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32-34°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер днем восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

Температура воды Черного моря в Феодосии 19°, Алуште 18°, Ялте 19°, в районе горы Карадаг 17°, в Севастополе 17-19° и Евпатории 20°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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