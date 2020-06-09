В Крыму за сутки 11 новых случаев коронавирусной инфекции
Всего зарегистрировано 457
В Крыму за сутки 8 новых случаев коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в Крыму подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 в Симферополе, 5 в Феодосии и 3 в Керчи.
-Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 457 случаев новой коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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