В Крыму за сутки 11 новых случаев коронавирусной инфекции

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:34:30+03:00

В Крыму за сутки 8 новых случаев коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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За минувшие сутки в Крыму подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 в Симферополе, 5 в Феодосии и 3 в Керчи.

-Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 457 случаев новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU