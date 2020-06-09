Четверть опрошенных россиян хотели бы отдохнуть в Крыму этим летом
Четверть россиян выбрали отдых в Крыму среди других регионов РФ. Соответствующий опрос проводил сервис OneTwoTrip.
26,5% опрошенных считает Крым наиболее привлекательным местом для отдыха. На втором месте Краснодарский край. Там хотели бы отдохнуть 25,2% россиян, на третьей строчке Алтай (7,8%), а на четвертой позиции Байкал (5,9%). 2,2% хотели бы отдохнуть в Ставропольском крае.
В целом же отдых этим летом внутри страны проведут 24% россиян, 52% не хотят поддерживать внутренний туризм, и отправятся за границу, если это будет возможно. В опросе поучаствовали 2,1 тысячи респондентов.
Напомним, что с 15 июня в Крыму начнут работать санатории, отели и гостевые дома. Но они смогут принимать отдыхающих только с крымской и симферопольской пропиской.
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ИСТОЧНИК KP.RU