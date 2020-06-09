В Керчи с судна сняли троих моряков с коронавирусом

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:33:42+03:00

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В Керчи с судна сняли троих членов экипажа с подтвержденным коронавирусом. Их госпитализировали в инфекционный госпиталь Симферополя, развернутый на базе горбольницы №7.

По информации замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрия Крутикова, судно стоит на якорной стоянке в бухте Керчи.

- Лица были обследованы работодателем в Краснодарском крае, прибыли сюда, находились на судне, насушу не сходили, - уточнил Крутиков. - При получении информации от наших коллег, они также были со всеми мерами предосторожности сняты с судна и госптализированы в 7 горбольницу.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 457 случаев новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU