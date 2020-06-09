Житель Кировского района улетел в кювет на украденном автомобиле

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:00:39+03:00

За угон ему грозит 5 лет лишения свободы

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В Кировском районе мужчина на угнанной машине друга попал в аварию, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили в кювете автомобиль марки ВАЗ-21213. Владелец - житель поселка Кировское - рассказал, что давно уже не ездил на машине. Сам транспорт стоял в гараже.

Доступ к гаражу имели несколько знакомых хозяина, среди которых был угонщик. Ему владелец разрешил оставлять там мотоцикл. Вину подозреваемый признал и рассказал, как угнал автомобиль и как, направляясь в Первомайское, не справился с управлением и слетел в кювет.

Машину он бросил и о случившемся никому не сообщил. С места преступления скрылся. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, за угон ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU