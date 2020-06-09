В Крыму семеро больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
В Крыму семеро пациентов инфекционного госпиталя с диагнозом «коронавирус» находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
- Все они продолжают лечение в Симферопольской городской клинической больнице №7, - уточнил Лясковский. - Из них 4 на не инвазивном ИВЛ, 3 на кислородной поддержке и 1 в кислородной поддержке не нуждается.
Также в стационарах находятся 187 больных пневмонией, из них 11 в тяжелом состоянии.
За сутки выписано 7 больных, общее количество выздоровевших составляет 324 человека.
Остаются на лечении 121 пациент, 90 в состоянии средней степени и 24 в удовлетворительном.
По состоянию на 9 июня в Республике Крым зарегистрировано 457 случаев коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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