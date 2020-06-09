За сутки в обсерваторы Крыма направлено 25 приезжих
За сутки в обсерваторы Крыма направлено 25 приезжих граждан. Всего на изоляции находятся 897 человек.
- 25 человек направлены в изоляторы из автомобильных пунктов пропуска и аэропорта «Симферополь», - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
Под медицинским наблюдением находятся 2897 человек,в том числе 1755 на домашней изоляции и 246 в стационарах. С начала эпидемического периода под наблюдением медиков находились 11 168 человек, в том числе 3045 провели по 14 дней в обсерваторе.
По состоянию на 9 июня в Республике Крым зарегистрировано 457 случаев коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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