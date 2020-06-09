9 Июнь 2020 2020-06-09T11:29:48+03:00

За сутки в обсерватор отправились 25 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

За все время больше 3 тысяч человек побывали в изоляции

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За сутки в обсерваторы Крыма направлено 25 приезжих граждан. Всего на изоляции находятся 897 человек.

- 25 человек направлены в изоляторы из автомобильных пунктов пропуска и аэропорта «Симферополь», - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Под медицинским наблюдением находятся 2897 человек,в том числе 1755 на домашней изоляции и 246 в стационарах. С начала эпидемического периода под наблюдением медиков находились 11 168 человек, в том числе 3045 провели по 14 дней в обсерваторе.

По состоянию на 9 июня в Республике Крым зарегистрировано 457 случаев коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU