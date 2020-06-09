Участок «Тавриды» от Белогорска до Симферополя покрывают верхним слоем асфальтобетона
На трассе «Таврида» от Белогорска до Симферополя укладывается финишный слой асфальтобетона.
- Это участок от Белогорска до Симферополя протяженностью 27,5 км, по двум левым полосам продолжает двигаться транспорт, - сообщил пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.
В декабре 2018 года на участке от Керчи до Симферополя уложили два слоя асфальтобетона, и машины уже поехали по двум полосам дороги.
Вся трасса будет состоять из трех слоев: верхнее покрытие будет защищать нижние слои от нагрузки и погодных условий.
- Третий слой асфальтобетона уложен на четырех полосах 1, 2 и 3 этапов строительства от Керчи до Белогорска, это 155 километров трассы, и двух левых полосах 4 этапа от Белогорска до села Донское Симферопольского района, - отметил Назаров.
Верхний слой частично уложили на обходе Симферополя, а также на севастопольском участке дороги. В Бахчисарайском районе еще укладывают нижние слои.
Всю трассу верхним слоем покроют в сентябре, сейчас она готова на 88%. Движение автомобилей по четырем полосам от Керчи до Севастополя запустят до конца сентября, а эксплуатация «Тавриды» начнется в декабре.
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ИСТОЧНИК KP.RU