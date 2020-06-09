Севастопольцу дали 10 лет тюрьмы за шпионаж
Мужчина собирал информацию о воинских частях
Мужчина для иностранца собирал информацию о воинских частях.Фото: Архив "КП"
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В Севастополе осудили 50-летнего мужчину за шпионаж, сообщает ForPost.
Местный житель собирал информацию о воинских частях: их нахождении, наименовании, численности состава, вооружении, техники с указанием номенклатуры. После все эти сведения он передавал иностранцу.
Суд проходил в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержали гостайну. Подозреваемого в шпионаже признали виновным и дали ему 10 лет в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU