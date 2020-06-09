Севастопольцу дали 10 лет тюрьмы за шпионаж

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:58:58+03:00

Мужчина для иностранца собирал информацию о воинских частях. Фото: Архив "КП"

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В Севастополе осудили 50-летнего мужчину за шпионаж, сообщает ForPost.

Местный житель собирал информацию о воинских частях: их нахождении, наименовании, численности состава, вооружении, техники с указанием номенклатуры. После все эти сведения он передавал иностранцу.

Суд проходил в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержали гостайну. Подозреваемого в шпионаже признали виновным и дали ему 10 лет в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU