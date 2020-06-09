Где на дорогах Крыма установлены камеры фиксации нарушения ПДД
"Треноги" будут работать до 14 июня
Для крымских автомобилистов опубликовали список мест, где работают "треноги".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Для крымских автомобилистов опубликовали список мест с работающими камерами фиксации нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
"Треноги" работают до 14 июня, размещают их каждый день с 8.00 до 18.00. В основном устанавливают там, где по статистике много аварий.
Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.
Напомним, в Кировском районе задержали местного жителя, который на угнанном автомобиле улетел в кювет.
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ИСТОЧНИК KP.RU