2020-06-09T14:56:19+03:00
Общество

Где на дорогах Крыма установлены камеры фиксации нарушения ПДД

"Треноги" будут работать до 14 июня
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Для крымских автомобилистов опубликовали список мест, где работают "треноги".Для крымских автомобилистов опубликовали список мест, где работают "треноги".Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Для крымских автомобилистов опубликовали список мест с работающими камерами фиксации нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

"Треноги" работают до 14 июня, размещают их каждый день с 8.00 до 18.00. В основном устанавливают там, где по статистике много аварий.

Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Напомним, в Кировском районе задержали местного жителя, который на угнанном автомобиле улетел в кювет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белогорске снесли автостанцию вместо того, чтобы ее реконструировать
Со следующей недели крымчанам вернут льготы на проезд в транспорте
В Симферополе произошел пожар на площади Советской
С 15 июня в Крыму откроются все объекты общепита
Путин дал добро на переизбрание Голубева губернатором Ростовской области
В Алуште за уголовное дело 16-летней давности мужчина получил 12 лет
В Симферополе и Севастополе 10 июня частично не будет электричества
В Ростовской области пациент психдиспансера с ножом напал на санитарку
Где на дорогах Крыма установлены камеры фиксации нарушения ПДД
Убили гаечным ключом и обокрали: в Крыму осудили двоих джанкойцев
Ялтинские дворники будут оберегать дома и следить за общественным порядком
Севастопольцу дали 10 лет тюрьмы за шпионаж
Абсолютный температурный рекорд в Симферополе зафиксировали 7 июня
Участок «Тавриды» от Белогорска до Симферополя покрывают верхним слоем асфальтобетона
Пограничники в Азовском море провели учения по уничтожению террористов
За сутки в обсерваторы Крыма направлено 25 приезжих
В Крыму семеро больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Житель Кировского района улетел в кювет на украденном автомобиле
В Керчи с судна сняли троих моряков с коронавирусом