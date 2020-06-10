Погода в Крыму на 10 июня: сухо и тепло до +35
10 июня на Крымском полуострове, как обещают синоптики, ожидается аномально-жаркий день.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 33-35°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 31…33°.
Температура воды Черного моря в Феодосии 19°, Алуште 19°, Ялте 20°, в Севастополе 19° и Евпатории 19°.
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ИСТОЧНИК KP.RU