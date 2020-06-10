2020-06-10T05:12:43+03:00
Общество

Погода в Крыму на 10 июня: сухо и тепло до +35

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму жара и красота.В Крыму жара и красота.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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10 июня на Крымском полуострове, как обещают синоптики, ожидается аномально-жаркий день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 33-35°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 31…33°.

Температура воды Черного моря в Феодосии 19°, Алуште 19°, Ялте 20°, в Севастополе 19° и Евпатории 19°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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