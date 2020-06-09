В Ростовской области пациент психдиспансера с ножом напал на санитарку

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:46:21+03:00

Против мужчины заведено уголовное дело по статье «разбой»

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области пациент шахтинского психдиспансера напал на сотрудницу. Мужчина угрожал ножом санитарке, сообщает «Комсомольская правда-Ростов» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

32-летний мужчина напал на сотрудницу психдиспансера с ножом и потребовал деньги. Санитарка испугалась расправы и отдала тысячу рублей, а после этого мужчина сбежал.

Позже полицейские вернули агрессора в медучреждение. Они выяснили, что у нападавшего большие проблемы с психикой и вторая группа инвалидности. Кроме того, мужчину уже судили за побои.

По последнему нападению заведено уголовное дело по статье «разбой».

Напомним, что ранее психдиспансер был закрыт из-за вспышки коронавируса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU