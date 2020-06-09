2020-06-09T16:46:21+03:00
Происшествия

В Ростовской области пациент психдиспансера с ножом напал на санитарку

Против мужчины заведено уголовное дело по статье «разбой»
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Ростовской области пациент шахтинского психдиспансера напал на сотрудницу. Мужчина угрожал ножом санитарке, сообщает «Комсомольская правда-Ростов» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

32-летний мужчина напал на сотрудницу психдиспансера с ножом и потребовал деньги. Санитарка испугалась расправы и отдала тысячу рублей, а после этого мужчина сбежал.

Позже полицейские вернули агрессора в медучреждение. Они выяснили, что у нападавшего большие проблемы с психикой и вторая группа инвалидности. Кроме того, мужчину уже судили за побои.

По последнему нападению заведено уголовное дело по статье «разбой».

Напомним, что ранее психдиспансер был закрыт из-за вспышки коронавируса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белогорске снесли автостанцию вместо того, чтобы ее реконструировать
Со следующей недели крымчанам вернут льготы на проезд в транспорте
В Симферополе произошел пожар на площади Советской
С 15 июня в Крыму откроются все объекты общепита
Путин дал добро на переизбрание Голубева губернатором Ростовской области
В Алуште за уголовное дело 16-летней давности мужчина получил 12 лет
В Симферополе и Севастополе 10 июня частично не будет электричества
В Ростовской области пациент психдиспансера с ножом напал на санитарку
Где на дорогах Крыма установлены камеры фиксации нарушения ПДД
Убили гаечным ключом и обокрали: в Крыму осудили двоих джанкойцев
Ялтинские дворники будут оберегать дома и следить за общественным порядком
Севастопольцу дали 10 лет тюрьмы за шпионаж
Абсолютный температурный рекорд в Симферополе зафиксировали 7 июня
Участок «Тавриды» от Белогорска до Симферополя покрывают верхним слоем асфальтобетона
Пограничники в Азовском море провели учения по уничтожению террористов
За сутки в обсерваторы Крыма направлено 25 приезжих
В Крыму семеро больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Житель Кировского района улетел в кювет на украденном автомобиле
В Керчи с судна сняли троих моряков с коронавирусом