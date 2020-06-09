В Ростовской области пациент психдиспансера с ножом напал на санитарку
В Ростовской области пациент шахтинского психдиспансера напал на сотрудницу. Мужчина угрожал ножом санитарке, сообщает «Комсомольская правда-Ростов» со ссылкой на региональное ГУ МВД.
32-летний мужчина напал на сотрудницу психдиспансера с ножом и потребовал деньги. Санитарка испугалась расправы и отдала тысячу рублей, а после этого мужчина сбежал.
Позже полицейские вернули агрессора в медучреждение. Они выяснили, что у нападавшего большие проблемы с психикой и вторая группа инвалидности. Кроме того, мужчину уже судили за побои.
По последнему нападению заведено уголовное дело по статье «разбой».
Напомним, что ранее психдиспансер был закрыт из-за вспышки коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU