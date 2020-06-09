В Симферополе и Севастополе 10 июня частично не будет электричества

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:52:28+03:00

Энергетики будут приводить в порядок электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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10 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет электричество. Энергетики полуострова приводят в порядок оборудование, поэтому на время и прекращают подачу тока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Лермонтова, 1/46, 2/42, 2а, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6/27, 12;

пер. Северный, 21а, 23, 25, 34, 36;

ул. Островского, 3, 9; проспект Победы, 36-44 (чет), 61;

ул. Артезианская, 50/8, 53-75(нечет);

ул. Краснодарская, 102-116 (чет), 57-69 (нечет);

пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25(нечет);

проезд Краснодарский, 93-97(нечет);

пер. Лиственный, 93-97(нечет), 81-91(нечет);

пер. Розовый, 24-38 (чет), 23-31(нечет);

ул. Автомобильная, 20-46(чет), 17-47 (нечет);

пер. Стрелковый, 30-44(чет), 27-47(нечет);

ул. Грибоедова, 102-124 (чет), 55-71/2 (нечет);

ул. Комсомольская, 50-58 (чет), 59-71 (нечет);

пер. Вольный, 24; ул. Рубцова, 18-38(чет), 21-35(нечет);

ул. Смирнова, 2-18 (чет), 1-15 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Челюскинцев, 38-94(чет), 40-84а(чет), 86-А;

ул. Богданова, 2-8(чет), 1, 1-А, 9-А,9-Б,7-А,7-Б,3,7;

ул. Дорофея Кошубы, 7-21 (нечет);

ул. Циолковского, 3-5(нечет);

ул. Малышкина, 12-36 (чет), 1-А,7-А,1-37(нечет)

Кача: ул. Кожедуба, 14-30 (чет), 13-25 (нечет); ул. Покрышкина, 2-66, 72-78 (чет), 55-85 (нечет); ул. Осипенко, 20-22 (чет); ул. Гастелло 31

с. Полюшко: ул. Виноградная 2-22 (чет.), 1-19 (нечет.); ул. Качинское шоссе 2, 1-25 (нечет.); ул. Сумская 2-28 (чет.), 1-25 (нечет.)

ул. Хрусталева 61, 100, 104, 83, 85

ул. Хрюкина 14, 12, 59

пр. Г. Острякова 99

ул. Генерала Хрюкина – ООО «МП»Универсалсервис», ИП Кочкаренко.

ул. Ковпака 3;

ул. Руднева – АО «Ремонтно-механический завод «Ремез».

Балка Бермана – ТСН «Перископ»; ул. Монастырское шоссе СТ «Надежда», СТ «Скиф», ТСН «Мидэус»; ул. Фиолентовское шоссе СТ «Автомобилист».

Юхарина Балка – ТСН «Чайка», ТСН «Строитель-2»

с 9.00 до 14.00

ул. Грибная, 2-14(чет),1-13(нечет);

ул. Морских Пехотинцев, 2-8(чет),1, 3

с 9.00 до 16.00

п.Солнечное: ул. Андреевская, 14-16(чет), 22, 13-17(нечет), 19, 21-а,21; ул. Ароматная, 10-24(чет), 9-25(нечет.); ул. Ветвистая, 24-26,32-34(чет), 21; ул. Пухляковского, 4-18(чет); ул. Спутников, 18-24(чет), 17-23(нечет); ул. Янтарная, 2-28(чет), 1-19(нечет).

п. Андреевка: ул. 17 Ноября, 2-10(чет), 11/1,1-11(нечет); ул. Качинская, 2-18(чет), 1-13(нечет); ул. Огородняя, 2/2,2-10(чет) 10-А,10-д,10-Б, 11-а,1-11(нечет); ул. Приусадебная, 19, ул. Майская, 38-62(чет),68, 23-55(нечет), 59, 59-В,59-Б,59-А,59-81(нечет); ул. Верхняя, 2-12(чет),16,22; ул. Уютная 24

с 9.00 до 17.00

п. Андреевка: ул. Морская 1-15 (нечет), 2, 6, ул. Садовая 38, ул. Усадебная 20, ул. Майская 58

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ИСТОЧНИК KP.RU