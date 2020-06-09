В Алуште за уголовное дело 16-летней давности мужчина получил 12 лет
В Алуште 12 лет колонии строго режима получил 56-летний мужчина, котрого обвиняли в изнасиловании и убийстве.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Крыму и Севастополю, трагедия произошла 16 лет назад. Зимой 2004 года пьяный подсудимый с приятелем избили и изнасиловали женщину на игровой площадке детского сада.
Пока жертва была без сознания, ее перетащили на соседний стадион и бросили на беговой дорожке, где женщина умерла от многочисленных травм.
Одного преступника задержали, второму удалось скрыться. Спустя столько лет его нашли в соседнем регионе, где он нелегально подрабатывал на стройках.
За изнасилование группой лиц и убийство его приговорили к 12 годам в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU