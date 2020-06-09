В Алуште за уголовное дело 16-летней давности мужчина получил 12 лет

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:54:28+03:00

За убийство 16-летней давности мужчину приговорили к 12 годам в колонии строгого режима. Фото: официальный сайт Следственного комитета по РК и Севастополю.

Все это время обвиняемый скрывался в соседнем регионе

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В Алуште 12 лет колонии строго режима получил 56-летний мужчина, котрого обвиняли в изнасиловании и убийстве.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Крыму и Севастополю, трагедия произошла 16 лет назад. Зимой 2004 года пьяный подсудимый с приятелем избили и изнасиловали женщину на игровой площадке детского сада.

Пока жертва была без сознания, ее перетащили на соседний стадион и бросили на беговой дорожке, где женщина умерла от многочисленных травм.

Одного преступника задержали, второму удалось скрыться. Спустя столько лет его нашли в соседнем регионе, где он нелегально подрабатывал на стройках.

За изнасилование группой лиц и убийство его приговорили к 12 годам в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU