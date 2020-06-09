Путин дал добро на переизбрание Голубева губернатором Ростовской области
Донской губернатор Василий Голубев попросил президента РФ поддержать его кандидатуру на выборах и сообщил Владимиру Путину, что его срок истекает в сентябре.
Путин, в свою очередь, высказался, что Кремль доверяет губернатору, передает «Комсомольская правда-Ростов».
- Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов, - сказал президент.
Дату губернаторских выборов в Ростовской области утвердят на очередном заседании регионального Заксобрания. Одна из наиболее вероятных дат – 13 сентября 2020 года.
Василий Голубев занимает пост губернатора Ростовской области с 2010 года, до этого он был главой администрации Ленинского района Московской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU