Путин дал добро на переизбрание Голубева губернатором Ростовской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:21:19+03:00

Василий Голубев занимает пост губернатора Ростовской области с 2010 года

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Донской губернатор Василий Голубев попросил президента РФ поддержать его кандидатуру на выборах и сообщил Владимиру Путину, что его срок истекает в сентябре.

Путин, в свою очередь, высказался, что Кремль доверяет губернатору, передает «Комсомольская правда-Ростов».

- Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов, - сказал президент.

Дату губернаторских выборов в Ростовской области утвердят на очередном заседании регионального Заксобрания. Одна из наиболее вероятных дат – 13 сентября 2020 года.

Василий Голубев занимает пост губернатора Ростовской области с 2010 года, до этого он был главой администрации Ленинского района Московской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU