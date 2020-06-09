С 15 июня в Крыму откроются все объекты общепита
С 15 июня в Крыму отменяется мораторий на работу объектов общепита, фитнес-залов и качалок. Новые изменения готовятся в указ главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности к ЧС.
- Большинство сфер деятельности будет открыто, включая общепит, - сообщил Аксенов. - Снимаем ограничения по работе.
В силе остается мораторий на групповые занятия спортом, а также на работу заведений массового досуга: кинотеатров, клубов, музеев, выставок.
- Прошу всех крымчан помнить о дисциплине, быть на стороже и помнить, что эта болезнь еще с нами, - подчеркнул Аксенов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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