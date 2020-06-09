Со следующей недели крымчанам вернут льготы на проезд в транспорте

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:57:58+03:00

Бесплатный проезд для медиков, санэпидемиологов и соцработников останется до конца года

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С 15 июня в Крыму вернут льготный проезд в общественном транспорте. Он был отменен с 28 марта, как ограничительная мера для свободного передвижения граждан в условиях угрозы ЧС по коронавирусу.

- Прошу всех крымчан помнить, что болезнь еще остается с нами, быть бдительными и осторожными к своему здоровью, особенно это касается людей старшего поколения, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - При этом, с учетом обстоятельств, снимаем ограничения по общественному транспорту на перевозку льготных категорий.

Соответствующие изменения в указ главы будут внесены сегодня.

Напомним, ранее республиканским законом были закреплены до конца 2020 года льготы на проезд в общественном транспорте для медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора и соцработников, оказывающих уход и присмотр за пожилыми и инвалидами на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU