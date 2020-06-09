2020-06-09T18:08:39+03:00
Происшествия

В Белогорске снесли автостанцию вместо того, чтобы ее реконструировать

Сотрудников «Крымавтотранс» обвиняют в превышении должностных полномочий
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Вред бюджету Крыма превысил 2,3 миллиона рублей. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия.Вред бюджету Крыма превысил 2,3 миллиона рублей. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия.Фото: Надежда ДАЦЮК
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Против сотрудников «Крымавтотранса» возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщили в Следственном комитете по РК и Севастополю.

Служащие предприятия в 2017 году незаконно снесли автостанцию в Белогорске вместо того, чтобы ее реконструировать. Позже они объявили конкурс на покупку трех модульных автостанций, одну из которых возвели на месте снесенной.

Вред бюджету Крыма превысил 2,3 миллиона рублей. Сейчас расследование продолжается, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Белогорске снесли автостанцию вместо того, чтобы ее реконструировать
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