В Белогорске снесли автостанцию вместо того, чтобы ее реконструировать

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:08:39+03:00

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Против сотрудников «Крымавтотранса» возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщили в Следственном комитете по РК и Севастополю.

Служащие предприятия в 2017 году незаконно снесли автостанцию в Белогорске вместо того, чтобы ее реконструировать. Позже они объявили конкурс на покупку трех модульных автостанций, одну из которых возвели на месте снесенной.

Вред бюджету Крыма превысил 2,3 миллиона рублей. Сейчас расследование продолжается, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU