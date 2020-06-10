2020-06-10T09:41:06+03:00
Экономика

В Крыму запретили ловить креветки и собирать мидии

За добычу водных ресурсов будут штрафовать на крупные суммы
Никита ПОЛЬКО
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Стоимость одной незаконно выловленной мидии - 8 рублей. ФОто: Архив "КП".Стоимость одной незаконно выловленной мидии - 8 рублей. ФОто: Архив "КП".
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Начиная с 1 июня, в Крыму вступил в силу запрет на любительский лов креветок и сбор мидий, сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Более того, сегодня в Крыму действует запрет на добычу креветок в Черном и Азовском морях. Нарушителям грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, за каждый выловленный экземпляр придется заплатить отдельно: мидия стоит 8 рублей, креветка травяная - 25 рублей, креветка каменная – 17 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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