2020-06-10T09:44:15+03:00
Экономика

В Крыму за неделю собрали 39 тонн черешни

В республике черешневые сады занимают 535 гектаров
Анна КИРИЕНКО
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В Крыму собирают урожай черешни. Фото: Минсельхоз РКВ Крыму собирают урожай черешни. Фото: Минсельхоз РК
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Крымские садоводы за неделю собрали 39 тонн черешни. В республике черешневые сады занимают 535 гектаров.

- Уборочная кампания ягоды стартовала в республике неделю назад, - сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. - Лидерами по сбору черешни на сегодня стал Бахчисарайский район.

В этом году заложено более ста гектаров молодых черешневых садов. Больше всего производителей черешни в Бахчисарайском районе. Ягоду отправляют на реализацию как на внутренний рынок, так и за Керченский пролив.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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