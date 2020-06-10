В Крыму за неделю собрали 39 тонн черешни
Крымские садоводы за неделю собрали 39 тонн черешни. В республике черешневые сады занимают 535 гектаров.
- Уборочная кампания ягоды стартовала в республике неделю назад, - сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. - Лидерами по сбору черешни на сегодня стал Бахчисарайский район.
В этом году заложено более ста гектаров молодых черешневых садов. Больше всего производителей черешни в Бахчисарайском районе. Ягоду отправляют на реализацию как на внутренний рынок, так и за Керченский пролив.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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