2020-06-10T10:35:44+03:00
Общество

За сутки от коронавируса вылечились 14 крымчан

Выписаны с выздоровлением 338 человек
Анна КИРИЕНКО
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За сутки выписались 14 человекЗа сутки выписались 14 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки от коронавируса вылечились 14 крымчан. Всего с начала эпидемического периода с выздоровлением выписаны 338 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 2881 человек, из них на дому 1702 и 234 в стационарах.

- В условиях стационара находятся 180 больных пневмонией, из них 11 в тяжелом состоянии, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

В обсерваторах изолированы 945 человек, в том числе 68 за последние сутки. При въезде в Крым направлены на обсервацию 42 человека, в том числе 26 из аэропорта «Симферополь».

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 458 случаев новой коронавирусной инфекции,

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ИСТОЧНИК KP.RU

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