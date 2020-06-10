2020-06-10T12:29:45+03:00
Происшествия

Загоревшаяся машина стала причиной пожара в лесу под Бахчисараем

Транспорт стоял так, что спасатели не сразу до него добрались
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Машина стояла в труднодоступной для спасателей местности. Фото: официальный сайт ГУ МЧС по РК.Машина стояла в труднодоступной для спасателей местности. Фото: официальный сайт ГУ МЧС по РК.
Изменить размер текста:

В Бахчисарайском районе у села Скалистое 9 июня случился пожар. Приехавшие на место спасатели выяснили, что загорелся автомобиль марки Opel Omega. От него огонь перекинулся на лесную подстилку и мог перейти на деревья.

Сам же транспорт стоял так, что сотрудники МЧС не могли сразу до него добраться, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Площадь пожара составила 0,02 гектара, его потушили за 20 минут. Сейчас выясняются причины возгорания, а также устанавливается владелец машины.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Популярные пляжи Крым подготовят для открытия к 1 июля
Руководство рынков Симферополя не знало о готовящихся терактах
Из-за коронавируса Крым может стать лидером внутреннего туризма в РФ
«Нельзя расслабляться»: В Госсовете Крыма прокомментировали готовящийся теракт на рынке Симферополя
В Крым доставят новое судно на подводных крыльях
В реке Салгир замечена большая стая рыбы
В Бахчисарае пришлось спасать жизнь собаке, застрявшей в ливневке
Загоревшаяся машина стала причиной пожара в лесу под Бахчисараем
Четвертый день подряд в Крыму фиксируют аномальную жару
За сутки от коронавируса вылечились 14 крымчан
В Крыму умерла еще одна пациентка с коронавирусом
В Крыму 1 случай коронавируса за сутки
В Крыму за неделю собрали 39 тонн черешни
В Крыму запретили ловить креветки и собирать мидии