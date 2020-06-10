Загоревшаяся машина стала причиной пожара в лесу под Бахчисараем
В Бахчисарайском районе у села Скалистое 9 июня случился пожар. Приехавшие на место спасатели выяснили, что загорелся автомобиль марки Opel Omega. От него огонь перекинулся на лесную подстилку и мог перейти на деревья.
Сам же транспорт стоял так, что сотрудники МЧС не могли сразу до него добраться, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Площадь пожара составила 0,02 гектара, его потушили за 20 минут. Сейчас выясняются причины возгорания, а также устанавливается владелец машины.
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ИСТОЧНИК KP.RU