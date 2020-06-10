2020-06-10T13:08:05+03:00
Происшествия

В Бахчисарае пришлось спасать жизнь собаке, застрявшей в ливневке

Подобные спецоперации не входят в компетенцию МЧС [фото]
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В трубе ливневой канализации застряла собака. Фото: официальный портал ГУ МЧС по РК.В трубе ливневой канализации застряла собака. Фото: официальный портал ГУ МЧС по РК.
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В Бахчисарае из ливневой канализации пришлось спасли собаку. В трубе ливневки 9 июня застрял пес, которого прибывшие спасатели доставали с помощью специнструмента.

Сделав подкоп, сотрудники МЧС вызволили зверя из ловушки и вернули хозяевам. Как собака попала в ливневку - неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, пусть подобные операции не в компетенции спасателей, помочь животным они могут.

Напомним, 9 июня у села Скалистое Бахчисарайского района тушили пожар, который начался из-за загоревшейся машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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