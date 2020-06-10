В реке Салгир замечена большая стая рыбы

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:52:13+03:00

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В реке Салгир жители Симферополя заметили пополнение среди водных обитателей, сообщает Крымское информационное агентство.

Фотографии стайки рыбок появилась во Вконтакте. В комментариях к записи местные жители сообщают, что рыбы стало гораздо больше.

Напомним, 9 июня недалеко от моста через Салгир произошел пожар, который повредил недалеко припаркованный автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU