В Крым доставят новое судно на подводных крыльях
Крым ожидает поставку нового и уникального судна «Комета», сообщил в своем Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
- Сегодня со стапелей Рыбинского «Вымпела» сошла новая «Комета». Благодаря раннему возобновлению работы системообразующих предприятий в регионе, завод смог достроить ее в установленный заказчиком срок, - заявил Миронов.
После всех швартовых испытаний судно отправят в Крым, как и два предыдущих из этого же проекта.т Одно из них уже второй год ходит между Севастополем и Ялтой.
- Это очень комфортабельное судно - с климат-контролем, удобными откидными креслами и диванами и даже зарядками для мобильных устройств. Продумана в нем и безопасность, - отметил губернатор Ярославской области и подчеркнул, что этот проект выполняет весь ряд задач по импортозамещению.
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ИСТОЧНИК KP.RU