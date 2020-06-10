В Крым доставят новое судно на подводных крыльях

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:34:15+03:00

Губернатор Ярославской области отметил, что первая «Комета» уже второй сезон курсирует между Ялтой и Севастополем. Фото: Дмитрий Миронов / Facebook

Первая «Комета» уже второй сезон курсирует между Ялтой и Севастополем

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Крым ожидает поставку нового и уникального судна «Комета», сообщил в своем Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Сегодня со стапелей Рыбинского «Вымпела» сошла новая «Комета». Благодаря раннему возобновлению работы системообразующих предприятий в регионе, завод смог достроить ее в установленный заказчиком срок, - заявил Миронов.

После всех швартовых испытаний судно отправят в Крым, как и два предыдущих из этого же проекта.т Одно из них уже второй год ходит между Севастополем и Ялтой.

- Это очень комфортабельное судно - с климат-контролем, удобными откидными креслами и диванами и даже зарядками для мобильных устройств. Продумана в нем и безопасность, - отметил губернатор Ярославской области и подчеркнул, что этот проект выполняет весь ряд задач по импортозамещению.

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ИСТОЧНИК KP.RU