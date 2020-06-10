2020-06-10T16:19:30+03:00
Общество

Из-за коронавируса Крым может стать лидером внутреннего туризма в РФ

Целебный воздух Крыма необходим россиянам
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Испокон веков известно, что крымский воздух оздоровляет верхние дыхательные пути. Сейчас это лечебное свойство – то самое, что необходимо россиянам.Испокон веков известно, что крымский воздух оздоровляет верхние дыхательные пути. Сейчас это лечебное свойство – то самое, что необходимо россиянам.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Крым может стать лидирующим направлением внутреннего туризма в России в этом году из-за сочетания пляжного, культурно-познавательного и оздоровительного отдыха, сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

Испокон веков известно, что крымский воздух оздоровляет верхние дыхательные пути. Сейчас это лечебное свойство – то самое, что необходимо россиянам. Поэтому есть огромный шанс развития туризма и осенью, и зимой, и весной.

При этом в министерстве подчеркнули, что важно не допустить резкого роста цен на отдых в гостиницах, санаториях и пансионатах, поскольку материальные возможности у людей снизились. Сказать сейчас сложно, что будет, но значительного скачка стоимости не ожидается.

Напомним, глава РК Сергей Аксенов распорядился открыть с 15 июня все санатории и гостиницы РК, но только для жителей Крыма. Отдых для туристов из других регионов России в Крыму открывается с 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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